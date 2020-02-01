تعرف على الفرق المشاركة في بطولة الصيد لبراعم القدم ونتائج اليوم

إنطلقت صباح اليوم" الجمعة" منافسات بطولة نادى الصيد الخامسة عشر لكرة القدم برعاية" زد" والتى تستمر فعالياتها حتى 7 فبراير المقبل بمشاركة 40 نادياً فى خمس مراحل مختلفة 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 بمجموع جوائز 500.000 جنيهاً.

تضم قائمة الأندية المشاركة صيد الدقى ، صيد أكتوبر ، صيد القطامية ، صيد بورسعيد ، زد، الأهلى ، الزمالك ، المقاولون، الاسماعيلى ، بيراميدز،

حدائق الأهرام ، المرج، الشرقية للدخان، مصر الجديدة، شباب الأميرية، بتروجيت ، الداخلية، وادى دجلة ، إتحاد الشرطة،حرس الحدود ، اف سى مصر، الانتاج الحربى ، بلدية المحلة، الجونة ، الاوليمبى، سموحة ،الترسانة، سيراميكا، نجوم المستقبل، نادى 6 اكتوبر، مصر المقاصة، الداخلية، النادى القومى، كابيتال ستار، دريمز، شباب المسلمين، هليوبوليس، الاتحاد السكندرى، مستقبل وطن.

واسفرت نتائج اليوم الجمعة في مسابقة مواليد 2008 عن فوز الزمالك علي حدائق الأهرام بهدف، والأهلي على الشرقية للدخان برباعية نظيفة،والمقاولون العرب علي شيكو بنفس النتيجة ، وتعادل زد مع المرج سلبيا ، وبنفس النتيجة تعادل صيد الدقي مع شباب الأميرية،والإسماعيلي على صيد القطامية بسباعية نظيفة، ونجوم المستقبل علي "الماظة"بهدف، والداخلية علي بتروجت بنفس النتيجة،وتعادل وادي دجلة مع اتحاد الشرطة 1-1،واف سي مصر علي حرس الحدود بهدف، والانتاج الحربي علي بلدية المحلة بنفس النتيجة، وبيراميدز علي صيد بورسعيد بأربعة أهداف نظيفة، والجونة علي الاليمبي بهدف وبنفس النتجة فوزسموحة علي الترسانة .