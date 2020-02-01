جودو الصيد يحصد فضيات وبرونزيات العرب بالكويت

حقق أبطال الجودو بصيد الدقى مراكز متقدمة في البطولة العربية بالكويت حيث استطاع اللاعب هانى عادل الفوز بفضية وزن ٧٣ تحت ١٧سنه كما حقق اللاعب زياد الدالى فضية وزن ٨١ تحت ١٧ سنه،
وحصل اللاعب ياسين الدكر على برونزية وزن ٦٦ تحت ١٧ سنه واللاعب سيف صخر علي برونزية وزن ٧٣ تحت ١٧سنه،بينما أحرز اللاعب عمر النجار المركز الخامس وزن ٨١ تحت ١٧ سنه
وفاز اللاعب يحى المقدم بفضية وزن ١٠٠ تحت ٢٠ سنه واللاعب كريم الحجر بفضية وزن ٦٦ تحت ٢٠ سنه
كما توج فريق الصيد بالميدالية البرونزية فى منافسات البطولة العربية بالكويت.
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