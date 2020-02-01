جودو الصيد يحصد فضيات وبرونزيات العرب بالكويت

حقق أبطال الجودو بصيد الدقى مراكز متقدمة في البطولة العربية بالكويت حيث استطاع اللاعب هانى عادل الفوز بفضية وزن ٧٣ تحت ١٧ سنه كما حقق اللاعب زياد الدالى فضية وزن ٨١ تحت ١٧ سنه، سنه كما حقق اللاعب زياد الدالى فضية وزن ٨١ تحت ١٧ سنه، وحصل اللاعب ياسين الدكر على برونزية وزن ٦٦ تحت ١٧ سنه واللاعب سيف صخر علي برونزية وزن ٧٣ تحت ١٧ سنه،بينما أحرز اللاعب عمر النجار المركز الخامس وزن ٨١ تحت ١٧ سنه سنه،بينما أحرز اللاعب عمر النجار المركز الخامس وزن ٨١ تحت ١٧ سنه Advertisements وفاز اللاعب يحى المقدم بفضية وزن ١٠٠ تحت ٢٠ سنه واللاعب كريم الحجر بفضية وزن ٦٦ تحت ٢٠ سنه كما توج فريق الصيد بالميدالية البرونزية فى منافسات البطولة العربية بالكويت.

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