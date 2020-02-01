بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة ريال مدريد لفريق أتلتيكو مدريد في أهم مباريات اليوم السبت 1-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “خافيير ايسترادا فرنانديز”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق التونسي المتميز “رؤوف خليف”، ستنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “سانتياجو برنابيو” بالعاصمة مدريد.

يستقبل ريال مدريد فريق أتلتيكو مدريد علي ملعبه سانتياجو برنابيو، في مواجهة “ديربي مدريد” النارية حيث يأمل الفريق الملكي بقيادة المدير الفني “زين الدين زيدان” في مواصلة نتائجة الرائعة في الليجا الإسبانية والحفاظ على الصدارة التي استعادها في الجولة الماضية بعد ما خطف فوزًا صعبًا من ملعب فريق بلد الوليد بنتيجة (1-0)، وتعثر غريمه برشلونة بعد هزيمته من “فالنسيا” بهدفين دون رد في الجولة ذاتها.

ويغيب عن صفوف النادي الملكي الجناح الويلزي “جاريث بيل“، واستمرار غياب المهاجم البلجيكي “إدين هازارد” الذي لم يتدرب مع المجموعة حتى الآن، ويغيب اللاعب عن صفوف الفريق منذ 58 يوما بعد تعرضه للإصابة أمام “باريس سان جيرمان” في نوفمبر الماضي ضمن منافسات دوري أبطال اوروبا.

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بينما يدخل أتلتيكو مدريد المباراة طامعًا في خطف الفوز ورد اعتباره بعد الخسارة المريرة التي تلقاها من ريال مدريد في نهائي “كأس السوبر الإسباني” على الأراضي السعودية، حيث لم ينجح الفريق في تحقيق اي فوز منذ هذه الهزيمة فقد خسر من “ايبار” وتعادل مع “ليجانيس” في الليجا وتم اقصاءه من كأس ملك إسبانيا على يد فريق دوري الدرجة الثانية “كولتورال ليونيسا”.

ويقبع فريق واندا ميتروبوليتانو في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني حيث حقق الفوز في 9 مباريات فقط من 24 مباراة خاضها الفريق وتعادل في 9 وخسر 3 مباريات.

ولم ينجح اتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات رسمية خاضها الفريق ضد ريال مدريد، وتاريخيًا خاض الفريقين 165 ديربي في تاريخ الليجا، ويتفوق ريال مدريد بـ87 انتصارًا، مقابل 36 لأتلتيكو مدريد و42 تعادلًا، وسجل المرينجي إجمالي 289 هدفًا مقابل 216 لأبناء دييجو سيميوني.

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