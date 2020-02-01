نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد في الدوري الإسباني

يستقبل نادي ريال مدريد جاره وغريمه أتليتكو مدريد، في واحدة من قمم مباريات اليوم في الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر شاشة بي إن سبورتس 3.

ريال مدريد يحتل المرتبة الأولى في جدول ترتيب الليجا، برصيد 46 نقطة، أما أتليتكو مدريد ففي رصيده 36 نقطة في المركز الخامس.

الميرنجي سوف يدخل الديربي منقوصًا من أكثر من لاعب يأتي في مقدمتهم الجناحين “إدين هازارد” و”جاريث بيل”، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي المتألق مؤخرًا “رودريجو”، مع الغياب الطويل للكولومبي “خاميس رودريجز” و “أسينسيو”.

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بينما أتليتكو مدريد فأهم غياباته تتمثل في صانع الألعاب البرتغالي “جواو فيليكس”، الذي تعرض لإصابة عضلية سوف تبعده عن المباراة.

ويريد كلا المدربين ربح المباراة، زيدان من أجل الحفاظ على القمة، وعدم منح برشلونة أي فرصة، بينما سيميوني فيتطلع لتخطي سجل التعادل والخسارة في آخر مباراتين في الليجا.

يذكر أن آخر ديربي بين الفريقين عرف الكثير من الإثارة، ولعب في الرياض في إطار نهائي كأس السوبر، وربحه اللوس بلانكوس بركلات الترجيح على حساب الروخي بلانكوس.

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