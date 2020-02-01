بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لإستضافة ليفربول “ساوثهامبتون” في أهم مباريات اليوم السبت 1-2-2020 لحساب الأسبوع الـ25، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2، ستنطلق في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب آنفيلد، بإدارة من الحكم الإنجليزي “كيفين فريند”.

يدخل فريق ليفربول المباراة متسلحًا بعامل الأرض والجمهور للقضاء على طموحات ساوثهامبتون في الخروج بنتيجة إيجابية من المواجهة، حيث خاض فريق “يورجن كلوب” 12 مباراة على آنفيلد منذ بداية الموسم حقق الفوز في جميعها، وخرج بشباك نظيفة في آخر 5 مباريات.

وسيحاول يورجن كلوب المدير الفني لقلعة آنفيلد تعويض الغياب المؤكد للنجم السنغالي “ساديو ماني” بسبب الإصابة، والمشكوك في مشاركته حتى الآن المهاجم البلجيكي “ديفوك اوريجي” الذي أُستبدل في المباراة السابقة بسبب شعوره بألم في العضلة الخلفية بإشراك المنضم حديثًا للفريق الياباني “مينامينو” الذي لم يتأقلم بعد على اجواء الكرة الانجليزية.

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بجانب الإعتماد على المتألق مؤخرًا النجم المصري “محمد صلاح” الذي احرز هدفًا وصنع آخر في المباراة السابقة ضد وست هام يونايتد.

على الجانب الآخر يتطلع فريق ساوثهامبتون تجنب الهزيمة والخروج بأقل الخسائر من هذه الملحمة القوية، وجمع ابناء “سينت ماري” 20 نقطة من 12 مباراة خاضها خارج ملعبه من اصل 31 نقطة جمعها في جميع مبارياته.

وانتصر فريق ليفربول على ساوثهامبتون في مباراة الدور الأول على ملعب الآخير بنتيجة (2-1)، بالأضافة إلى تحقيق الفوز في آخر 5 مواجهات جمعت الفريقين.

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