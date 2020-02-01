رياضة | موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم السبت| مشاهدة مباراة الأهلي والهلال بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا beIN Ahly

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يستضيف ملعب "الجوهرة الزرقاء" المواجهة النارية بين فريق الأهلي ومستضيفه الهلال السوداني، مساء اليوم السبت الموافق 1 فبراير لعام 2020، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

واشتعل الصراع في المجموعة الثانية على تذكرتي التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الثلاثي الأهلي المصري صاحب الصدارة بـ10 نقاط، والنجم الساحلي التونسي صاحب الـ9 نقاط، والهلال السوداني صاحب المركز الثالث بـ9 نقاط، بينما خرج فريق بلاتينيوم ستارز من المنافسة بعدما تذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

ماذا يحتاج الأهلي لحسم تأهله لربع النهائي الإفريقي:

يمتلك الأهلي 3 فرص لتخطي مرحلة المجموعات والتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز لضمان تأهله كـ"متصدر" للمجموعة إلي الدور التالي بالبطولة الإفريقية، كما يستطيع المارد الأحمر الصعود حال تعادله فقط مع بطل السودان.

أما في حالة خسارة الأهلي أمام الهلال السوداني سوف يحتاج لخسارة النجم الساحلي أمام بلاتينيوم ستارز من أجل ضمان تأهله رسميًا لربع نهائي البطولة القارية.

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موعد مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم السبت:

تنطلق أحداث المواجهة الحاسمة بين الأهلي والهلال السوداني اليوم السبت 1/2 / 2020، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والسابعة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الهلال السوداني:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني في ختام مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، حيث تذاع المباراة عبر قناة BEIN SPORTS HD 1 بتعليق التونسي "عصام الشوالي".

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