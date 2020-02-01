رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وبيرنلي بث مباشر في الدوري الإنجليزي| manchester

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يترقب عشاق الكرة العالمية تحديداً الإنجليزية يوم السبت الموافق 1 فبراير 2020 لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

* موعد المباراة والقناة الناقلة :

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والثامنة والنصف مساءًً بتوقيت المملكة العربية السعودية والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قنوات Bein Sport HD

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون بث مباشر، يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة من 24 مباراة خاضها حتى الآن، أما ولفرهامبتون فيحتل المركز السابع برصيد 34 نقطة من 24 مباراة خاضها حتى الآن.

* التشكيل المتوقع :-

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- من المتوقع أن يكون تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي :

حراسة المرمى : دافيد دي خيا

خط الدفاع : براندون ويليامز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون وان بيساكا

خط الوسط : نيمانيا ماتيتش - فريد - أنتوني مارسيال - أندرياس بيريرا

خط الهجوم : دانييل جيمس - ماسون جرينوود

* القنوات الناقلة والبث المباشر :

البث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث تُذاع المباراة في السابعة والنصف مساءًًًً في يوم الأحد عبر شبكة قنوات Bein Sport HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية للمباراة، حيث تُذاع مباراة وولفرهامبتون ضد مانشستر يونايتد على الهواء مباشرة وحصرياً على قنوات Bein Sport HD