رياضة | تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام الهلال السوداني بالجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.