رياضة | تقرير إيطالي: ريال مدريد و برشلونة الأقرب لضم نجم إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير إيطالي: ريال مدريد و برشلونة الأقرب لضم نجم إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر تقرير إيطالي عن اقتراب رحيل المهاجم الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وان اللاعب سيكون قريب بقوة من الانضمام لصفوف قبطي الكرة الاسبانية ريال مدريد و برشلونة.

وقال موقع توتو ميركاتو الإيطالي:" تجديد عقد اللاعب الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أصبح صعبا خلال الفترة الحالية إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي ستستفيد كثيراً من صفقة بيع لاوتارو مارتينيز، حيث يتوقع حصولها على مبلغ 111 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الأرجنتيني القوي مع النادي".

وأضاف الموقع الإيطالي الشهير:" تم منح الأمل لنادي برشلونة و ريال مدريد الإيطالي للتعاقد مع المهاجم الدولي الأرجنتيني لوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة حيث تم تأجيل المفاوضات بين لاوتارو مارتينيز وناديه الإيطالي، مع عدم وجود دلائل على تمديد العقد مع النادي الإيطالي".

واختتم التقرير الإيطالي:" قرار إدارة نادي إنتر ميلان يمنح الأمل لقطبي الليجا، برشلونة وريال مدريد، حيث يريد الغريمان ضم اللاعب الأرجنتيني في الصيف المقبل بالإضافة إلى أن ريال مدريد وبرشلونة جاهزان لوضع 111 مليون يورو على الطاولة لضم لاوتارو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري".