رياضة | أخبار الزمالك اليوم الجمعة: التفاوض مع لاعب مفاجأة.. حسم المشاركة في السوبر الإفريقي.. موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الجمعة: التفاوض مع لاعب مفاجأة.. حسم المشاركة في السوبر الإفريقي.. موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 31 يناير العديد من الأخبار والأنباء الهامة داخب جدران القلعة البيضاء أبرزها التفاوض مع لاعب جديد مفاجأة وتفاصيل جلسة كارتيرون مع نجم الفريق وأزمة جديدة في النادي.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

رغم التجديد.. الزمالك يفاوض عبد الله السعيد

تلقى عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز اتصالات من بعض مسئولي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية، أكدوا له خلالها على التمسك بضمه بداية من الموسم المقبل.

وأكد مسئولو الزمالك للاعب على أنه سيكون نقطة فارقة مع الفريق وإضافة على كافة المستويات وسط قدرته على العطاء لفترة أطول وإثبات نفسه داخل المستطيل الأخضر.

حارس الزمالك ينتقل إلى خيتافي

تعاقد نادي خيتافي الإسباني رسميا مع حارس مرمى نادي الزمالك السابق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي خيتافي اليوم الجمعة 31 يناير رسميا التعاقد مع محمد عز الدين "سيمو" حارس مرمى نادي الزمالك السابق ونادي ليجانيس الحالي في هذا الشتاء.

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

جلسة رئيس "كاف" تحسم مشاركة الزمالك في السوبر الإفريقي

يحسم مسئولو نادي الزمالك قرارهم من المشاركة في السوبر الإفريقي خلال ساعات في ضوء جلستهم مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

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ويعقد وفد زملكاوي متواجد في المغرب جلسة خلال ساعات مع رئيس الكاف لاستعراض رأيهم وموقفهم بشأن رفض المشاركة في السوبر الافريقي.

تفاصيل جلسة كاتيرون مع نجم الزمالك

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع محمد عنتر لاعب الفريق في الساعات الماضية.

وأكد له أن استبعاده من المباريات جاء بسبب الزحمة في نفس مركزه بالفريق وتوافر أكثر من بديل، وأشار إليه أن فرصته مقبلة خلال باقي المباريات وسط الضغط المتوقع.

أخبار نادي الزمالك اليوم

أزمة جديدة في الزمالك

جدد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك رفض النادي فكرة لعب مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا في قطر.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أرسل خطاب رسمى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" من أجل شرح وجهة نظر بطل الكونفدرالية بشأن وجود تهديدات لبعثة الفريق تخص سلامة وأمن لاعبي الفارس الأبيض.

مفاجأة جديدة من كارتيرون لجماهير الزمالك أمام بريميرو

تتجه النية لدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، للدفع بمحمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الفريق، في مباراة أول أغسطس الأنجولي.

موعد مباراة نادي الزمالك القادمة

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره نادي أول أغسطس غدا السبت القادم 1 فبراير ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.