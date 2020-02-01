رياضة | البلدية يستأنف تدريباته غدا ويلتقي بسيراميكا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يستأنف تدريباته غدا ويلتقي بسيراميكا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء بهدفين مقابل هدف في أول مباراة للجهاز الفني الجديد بقيادة رمضان السيد الثلاثاء الماضي في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري.
وكان الفريق قد خاض ودية عقب مباراة الرجاء ب٢٤ ساعة مع مركز شباب زفتي أشرك فيها رمضان السيد جميع اللاعبين الذين لم يخوضوا مباراة الرجاء من أجل الاطمئنان على باقي اللاعبين وانتهت بفوز بلدية المحلة بثلاثة أهداف نظيفة أحرزهم السنغالي بابا ديوب هدف والمهاجم أحمد معروف هدفين.
من ناحية أخرى تأكد خوض الفريق مباراة ودية يوم الاثنين القادم مع فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب الدفاع الجوي إستعداد للقاء أبوقير للأسمدة في الأسبوع الرابع عشر من المسابقة.
ويحتل بلدية المحلة المركز السابع في المجموعة الثالثة بحري برصيد ١٩ نقطة بفارق ٧ نقاط عن فاركو المتصدر.
وكان بلدية المحلة قد أبرم ٤ صفقات خلال الانتقالات الشتوية حيث نجح في ضم محمود صلاح صانع العاب طنطا لمدة ٦ شهور على سبيل الإعارة، وعبد العزيز إبراهيم مهاجم مالية كفر الزيات، وأكثم سمير صانع العاب الرجاء، وقطع إعارة الحارس إبراهيم الجرايحي من نادي بيلا وعودته لصفوف الفريق مرة أخرى.