رياضة | البلدية يستأنف تدريباته غدا ويلتقي بسيراميكا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يستأنف تدريباته غدا ويلتقي بسيراميكا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة مديره الفني رمضان السيد للتدريبات عصر السبت على ملعبه بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ٤٨ ساعة بعد مباراة الرجاء.

وكان الفريق قد حقق الفوز على الرجاء بهدفين مقابل هدف في أول مباراة للجهاز الفني الجديد بقيادة رمضان السيد الثلاثاء الماضي في إطار مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة القسم الثاني المجموعة الثالثة بحري.

وكان الفريق قد خاض ودية عقب مباراة الرجاء ب٢٤ ساعة مع مركز شباب زفتي أشرك فيها رمضان السيد جميع اللاعبين الذين لم يخوضوا مباراة الرجاء من أجل الاطمئنان على باقي اللاعبين وانتهت بفوز بلدية المحلة بثلاثة أهداف نظيفة أحرزهم السنغالي بابا ديوب هدف والمهاجم أحمد معروف هدفين.

من ناحية أخرى تأكد خوض الفريق مباراة ودية يوم الاثنين القادم مع فريق سيراميكا كليوباترا على ملعب الدفاع الجوي إستعداد للقاء أبوقير للأسمدة في الأسبوع الرابع عشر من المسابقة.