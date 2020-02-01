رياضة | مران الأهلي في السوادن| محاضرة للاعبين وتقسيمة قوية قبل مواجهة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي في السوادن| محاضرة للاعبين وتقسيمة قوية قبل مواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق الأحمر اليوم السبت قبل انطلاق المران الأخير استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني غدًا.

وقام فايلر خلال هذه المحاضرة بمنح لاعبيه بعض التعليمات الفنية وبعض الخطط لتنفيذها في مباراة اليوم.

وفي سياق أخر قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر تدريبات قوية لحراس المرمى الثلاثة محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي.

وخصص يانكون وحدات تدريبية متنوعة لتجهيز الحراس لمباراة الغد أمام الهلال السوداني.

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كما أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر تقسيمة قوية على هامش المران الأخير قبل مواجهة الغد.

وحرص فايلر على تنفيذ بعض الجمل في التقسيمة ومنح لاعبيه بعض التعليمات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة من مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

