رياضة | سفير مصر في السودان يحضر مران الأهلي ويعقد جلسة مع الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سفير مصر في السودان يحضر مران الأهلي ويعقد جلسة مع الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد حسام عيسى سفير مصر في السودان في مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمقام حاليًا على ملعب الجوهرة استعدادًا لمواجهة الهلال غدًا السبت.

وحرص السفير المصري على حضور مران الفريق الأحمر لمؤازرته ومساندته قبل مباراة الغد الهامة والمرتقبة.

وعقد السفير المصري في السودان جلسة خاصة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ورئيس البعثة اطمأن خلالها على كافة الأمور الخاصة ببعثة الأهلي ومباراة الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني في التاسعة من مساء غد السبت في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الثانية برصيد ١٠ نقاط، فيما يأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بـ٩ نقاط وهو نفس رصيد الهلال السوداني الذي يحتل المركز الثالث بينما يقبع بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة وحيدة.

