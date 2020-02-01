رياضة | الاسماعيلي يضم هداف الدوري الأوغندي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاسماعيلي يضم هداف الدوري الأوغندي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو فريق النادي الإسماعيلي في ضم الأوغندي باتريك كادو مهاجم فريق نهضمة بركان المغربي، وذلك قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الشتوية.

وكان كادو قد لعب في فريق كامبالا سيتى وحصل على لقب هداف الدورى الأوغندى الموسم الماضى برصيد 18 هدف.

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وينتظر الإسماعيلي وصول المهاجم الدولي من أجل اتمام التعاقد بعد انهاء كل الاجراءات الخاصة به.

من ناحية أخرى جاءت قائمة الدراويش لمواجهة أسوان بالدوري الاثنين المقبل على النحو التالي :-

حراسة المرمى.. محمد مجدى ، محمد فوزى ، محمود عبد المنصف.

خط الدفاع.. باهر المحمدى، محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، محمد مجدى الجمل، أسامة إبراهيم، محمود البدرى، كماتشو.

خط الوسط.. محمود دونجا، محمد بيومى، محمد مخلوف، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدى، بيكيتى سيلفا، همام طارق.

خط الهجوم.. شيلونجو، فخر الدين بن يوسف، محمد الشامى.