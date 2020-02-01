الامارات | ريال مدريد يهدّد أتلتيكو بـ «عودة هازارد»

شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يهدّد أتلتيكو بـ «عودة هازارد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم، في مباراة ديربي العاصمة الإسبانية، التي ربما تحدد مسار كلا الفريقين في الموسم الجاري.

ويسعى الريال لاستغلال الفرصة من أحل بسط سيطرته على صدارة ترتيب المسابقة، والابتعاد بفارق ست نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني، الذي يستضيف ليفانتي غداً، كما يتطلع الملكي لإبعاد جاره أتلتيكو عن سباق المنافسة على اللقب. وحصل الريال أيضاً على دفعة معنوية كبيرة بعودة نجمه البلجيكي إدين هازارد إلى التدريبات الجماعية بعد غياب طويل استمر لأكثر من شهرين، ما سيزيد من قوة هجوم الريال أمام أتلتيكو المترنح في هذه الفترة.

ويعاني أتلتيكو مع مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني في الفترة الأخيرة، حيث يحتل المركز الخامس بفارق 10 نقاط خلف الريال، لكنه يدرك أن الفوز خارج ملعبه سيرفع معنوياته بشكل كبير، ويدفعه إلى الأمام في الوقت الذي يمر فيه الفريق بأصعب أوقاته.

على الجانب الآخر، توج ريال مدريد مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو، في البطولة التي أقيمت بالمملكة السعودية أوائل يناير الماضي، ورغم البداية المتذبذبة للفريق مع انطلاق الموسم، إلا أنه نجح في الوصول إلى قمة ترتيب الدوري حالياً.

في الوقت ذاته، فإن أتلتيكو يعاني عدم فعالية لاعبيه أمام المرمى، كما تضاعفت معاناته بعدما تأكد غياب نجمه البرتغالي جواو فيليكس عن المواجهة المرتقبة بسبب إصابته في الساق.

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وانتقل فيليكس لأتلتيكو قادماً من بنفيكا في صفقة قياسية كلفت خزينة فريق العاصمة الإسبانية 126 مليون يورو (139 مليون دولار). وسجل أتلتيكو 22 هدفاً في 21 مباراة، ليحتل المركز الخامس في قائمة أقل الفرق تسجيلاً للأهداف في بطولة الدوري.

وودّع أتلتيكو منافسات كأس ملك إسبانيا من دور الـ32، على يد فريق كولتورال ليونيسا، وانتشرت أنباء عديدة في وسائل الإعلام الإسبانية أن الموسم الجاري ربما يكون الأخير للمدرب سيميوني.

وفي برشلونة، يحاول كيكي سيتيين مدرب الفريق أن يتعايش مع الضغط المسلط عليه، بعد الهزيمة أمام فالنسيا الأسبوع الماضي، وربما يصبح ضيفه ليفانتي صاحب المركز الـ13، فرصة جيدة للفريق الكاتالوني للعودة إلى أدائه المعهود.

وقال سيتيين، الذي يريد من لاعبيه أن يعتمدوا على أسلوب الضغط والاستحواذ، إن بعض اللاعبين يجدون صعوبة في فهم ما يطلبه منهم.

في جانب آخر، كشفت قرعة كأس الملك التي سحبت أمس عن مواجهات متباينة في ربع النهائي، حيث يستضيف ريال مدريد سوسيداد، بينما يحل برشلونة ضيفا على بلباو، ويستقبل غرناطة فالنسيا، في المقابل يحل فياريال ضيفاً على ميرانديس.

- أوقعت قرعة الكأس التي سحبت أمس ريال مدريد في مواجهة سوسيداد، وبرشلونة أمام أتلتيك بلباو.