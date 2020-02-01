الامارات | العين يسعى إلى تكريس عقدة الـ 10 سنوات للوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن العين يسعى إلى تكريس عقدة الـ 10 سنوات للوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه الأنظار الساعة الثامنة مساء اليوم نحو استاد هزاع بن زايد الذي سيستضيف لقاء العين أمام ضيفه الوصل ضمن الجولة 15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، في مواجهة يتطلع من خلالها أصحاب الأرض لتكريس العقدة للوصل، إذ لم يخسر الزعيم على ملعبه في الدوري أمام الوصل خلال 10 سنوات على التوالي، في وقت يدخل فيه «الزعيم» اللقاء منتشياً بتأهله لمرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، بعد تخطيه لمباراة الملحق يوم الثلاثاء الماضي أمام بونيودكور الأوزبكي، وقبل ذلك الفوز في الجولة 13 على خورفكان بالدوري.

ويعود آخر فوز للضيوف إلى تاريخ السادس من ديسمبر 2009 ضمن الجولة الثامنة في موسم 2009-2010 وبنتيجة 3-1، ومضى على ذلك الوقت 3709 أيام، وخلال السنوات العشر التي ظلت فيها السيطرة عيناوية التقى الفريقان في «دار الزين» في تسع مواجهات فاز العين في سبع مباريات، بينما سيطر التعادل على مواجهتين.

ورغم التفوق التاريخي للبنفسج صاحب المركز الخامس بـ24 نقطة، حين يستقبل الوصل في ملاعب مدينة العين، إلا أن مدربه البرتغالي، بيدرو، قلل من دور الاحصاءات التاريخية، وقال إنها تظل مجرد أرقام ليست لها أي قيمة ولا يمكن الاعتماد عليها في تحقيق الفوز. وقال في المؤتمر الصحافي: «لا أفضل لغة الإحصاءات في كرة القدم، لأنها عبارة عن أرقام كما أنها أصبحت جزءاً من الماضي، وكل التركيز على الحاضر، وهدفنا السيطرة على مجريات اللعب وعدم التسرع، وندرك جيداً ما المطلوب منا، وما الذي يتوجب علينا فعله للفوز بنتيجة المباراة منذ البداية وحتى صافرة نهاية المباراة».

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ويدخل أصحاب الأرض المواجهة بصفوف مكتملة في وقت تحوم الشكوك فيه حول مشاركة البرازيلي، كايو، بداعي الإصابة التي حرمته من الظهور في لقاءي خورفكان وبونيودكور.

في المقابل، يدخل الوصل صاحب المركز الثامن برصيد 22 نقطة اللقاء وهو يطمح الى العودة لطريق الانتصارات بعد تعادله في مباراة النصر، ولا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز إذا ما أراد الاقتراب أكثر للمراكز الأربعة الأولى، إذ إن النقاط الثلاث قد تسمح له بالقفز من المركز الثامن إلى الثالث أو الرابع بصورة مؤقتة.

يذكر أن نتائج الوصل تحسنت في الجولات الماضية مقارنة بالفترة الأولى من الموسم إلا أنه لايزال غير قادر على تحقيق الفوز في مباريات مهمة، كما حصل في الديربي.

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