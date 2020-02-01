الامارات | بني ياس يختبر «الأرضية الجديدة» أمام الظفرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يختبر «الأرضية الجديدة» أمام الظفرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق بني ياس الساعة 05:15 عصر اليوم ضيفه الظفرة ضمن الجولة الـ15 لدوري الخليج العربي لكرة القدم في لقاء ستكون فيه الأنظار متجهة إلى أرضية الملعب، التي شهدت أعمال صيانة استمرت شهراً كاملاً جرى خلالها تغيير العشب الأخضر استجابة لموجة من الانتقادات من قبل بعض مدربي ولاعبي الدوري، وكانت «الإمارات اليوم» طرحت القضية.

وتلقى «السماوي» الضوء الأخضر من الشركة المنفذة لاستخدام الملعب بشكل رسمي بعد اكتمال الصيانة، ويأمل المسؤولون في النادي أن تكون الأرضية مواكبة للتطلعات ومستوفية لشروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وأن تعكس حجم تطور البنية التحتية الرياضية في الدولة.

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ويدخل بني ياس لقاء اليوم وهو في المركز التاسع بـ17 نقطة، ويمر بحالة معنوية مرتفعة بعد فوزين على التوالي كانا خارج ملعبه في مواجهة النصر بهدف نظيف، وعلى حساب عجمان بنتيجة 4-1، وسيكون الفوز في لقاء اليوم بمثابة استمرار لسلسلة النتائج الإيجابية تحت قيادة المدرب الألماني ونفريد شايفر.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة مشاركة المهاجم الجديد، البرازيلي زي روبيرتو، الذي تعاقد معه قبل ثلاثة أيام قادماً من أتليتيكو غويانيينسي، وهو الصفقة الثانية التي أبرمها «السماوي» بعد ريتشارد الميدا القادم من استانا الكزخستاني الذي شارك في لقاء عجمان. في المقابل، يأمل الظفرة الذي يحتل المركز السابع بـ23 نقطة في تحقيق الفوز من أجل استعادة الانتصارات سريعاً عقب الخسارة على يد الجزيرة عقب سلسلة من النتائج المقرونة بالأداء بالفوز على العين والشارقة وحتا والفجيرة على التوالي.

- مشاركة متوقعة لمحترف بني ياس الجديد البرازيلي زي روبيرتو اليوم.