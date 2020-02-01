الامارات | إسلام خان: اسم العين يسبقه إلى أي مكان

شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام خان: اسم العين يسبقه إلى أي مكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العين أمس تعاقده مع صانع ألعاب منتخب كازاخستان إسلام خان باويرزهان (26 عاماً)، حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، قادماً من صفوف فريق كايرات المنتمي للدوري الكازاخي الممتاز، للدفاع مع زملائه في العين عن شعار «الزعيم» خلال الاستحقاقات المحلية والقارية مرتدياً (الرقم 8)، ليكون بذلك أول لاعب كازاخي في نادي العين. وأعرب الوافد الجديد عن بالغ شكره وتقديره لنادي العين والمدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، على الثقة الكبيرة التي وضعها في شخصه وضمه إلى قائمة فريقه، موضحاً: «أعرف جيداً قيمة ومكانة النادي الذي انضممت إليه، وأدرك ما المطلوب مني للدفاع عن شعاره خلال الاستحقاقات المقبلة».

وأضاف: «اسم العين يسبقه إلى أي مكان، فهو النادي الذي تحدى الريال في نهائي كأس العالم للأندية 2018، وهو كذلك نادي إنجازات وبطولات، والفريق الإماراتي الوحيد الذي حصد لقب دوري أبطال آسيا، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة».

من جهته، أعرب مدرب العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، عن سعادته بالتعاقد مع صانع اللعب الكازاخستاني إسلام، وذلك لأنه يمتلك الإمكانات العالية والمهارة المميزة، مؤكداً في حديثه للموقع الرسمي لنادي العين أنه «الخيار المناسب لتعزيز صفوف فريقه في الانتقالات الشتوية، لهذا السبب أنا سعيد جداً بانضمامه إلى قائمة فريقي، وأثق في أن الجماهير ستكون سعيدة كذلك بوجوده ضمن تشكيلة العين». وعن مدى جاهزيته للعب مباراة الوصل، قال للموقع الرسمي لنادي العين: «اللاعب أنهى الدوري في ديسمبر وكان مستمراً مع ناديه السابق في التمارين، غير أنه انقطع عن التدريبات ليومين أو ثلاثة للانضمام إلى العين، وأتمنى أن يكون في درجة الجاهزية المطلوبة لمباراتنا المقبلة أمام الوصل، وقد ندفع به في التشكيلة الأساسية أو ضمن قائمة البدلاء».

بطاقة فنية

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-الاسم: إسلام خان

- تاريخ الميلاد: 23-2-1993

- أبرز الأندية: طراز الكازخستاني - أستانا الكازخستاني - كراسنودار الروسي - كايرات الكازخستاني.

- الطول: 174 سم

- الوزن: 72 كلغم