الامارات | نظام جديد في دوري «NBA» للسلة تكريماً للراحل براينت

شكرا لقرائتكم خبر عن نظام جديد في دوري «NBA» للسلة تكريماً للراحل براينت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA» عن نظام جديد للنسخة المقبلة من مهرجان «كل النجوم»، تكريماً للراحل كوبي براينت، النجم السابق لفريق لوس أنجليس ليكرز، الذي لقي حتفه قبل أيام إثر تحطم طائرة مروحية (هليكوبتر).

وكشفت الرابطة أول من أمس، عن النظام الجديد لمباراة كل النجوم المقررة في شيكاغو في 16 الجاري، ويقضي أن كل واحد من الأرباع الثلاثة الأولى من المباراة سيبدأ وكأنه مباراة جديدة، حيث ستشير النتيجة إلى التعادل بين الفريقين صفر/‏‏صفر. وفي الربع الأخير، لن يجرى تحديد زمن له، وإنما سيحسم من خلال نتيجة محددة.

وتتمثل تلك النتيجة في وصول أي من الفريقين إلى عدد من النقاط يعادل إجمالي عدد نقاط الفريق المتقدم خلال الأرباع الثلاثة الأولى مضافاً إليه 24 نقطة.

وأوضحت الرابطة أنه، على سبيل المثال، إذا سجل الفريق المتقدم خلال الأرباع الثلاثة الأولى 100 نقطة، سيكون الفريق الذي يصل أولاً من خلال الربع الأخير إلى النقطة 124 هو الفائز بالمباراة.

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وبذلك سيكون على الفريق المتقدم في النتيجة الإجمالية للأرباع الثلاثة الأولى تسجيل 24 نقطة ليحسم المباراة لصالحه.

أمّا الفريق الآخر فسيكون مطالباً بتسجيل 24 نقطة، إلى جانب فارق النقاط الذي تأخر به خلال الأرباع الثلاثة الأولى، كي يحتسب فائزاً بالمباراة. وتجدر الإشارة إلى أن «24» هو الرقم الذي حمله قميص براينت خلال المواسم الـ10 الأخيرة بمسيرته.

وسيجرى التبرع بمبلغ 500 ألف دولار، على الأقل، لمنظمات في شيكاغو يجرى اختيارها من جانب قائدي فريقي مباراة كل النجوم، وهما جيانيس أنتيتوكونمبو لاعب ميلواكي بكس، وليبرون جيمس لاعب ليكرز.

- النظام يقضي بأن يكون فارق «24 نقطة»

وهو رقم قميص الراحل براينت، محدداً للفوز في مباراة كل النجوم.