الامارات | 360 سباحاً في أول بطولة للسباحة بعجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن 360 سباحاً في أول بطولة للسباحة بعجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم بطولة عجمان للسباحة، تحت رعاية وحضور الشيخ راشد بن عمار النعيمي، ورئيس اتحاد الإمارات للسباحة سلطان السماحي، ونائب رئيس مجلس الإدارة جمعة البلوشي، وهي أول بطولة سباحة (المجرى القصير) تقام في عجمان، وقد سجلت مشاركة 360 سباحاً من الجنسين يمثلون 17 نادياً وأكاديمية.

وأكد نائب رئيس الاتحاد، جمعة البلوشي، لـ«الإمارات اليوم»، أن مجلس إدارة الاتحاد الداعم الأول لبطولة عجمان، حيث يهدف الاتحاد إلى نشر اللعبة، والوصول إلى كل بيت في الإمارات. وقال: «بطولة عجمان هي فرصة للمقيمين في إمارة عجمان وأم القيوين والشارقة للممارسة اللعبة والتنافس».

ويشرف اتحاد الإمارات على البطولة بطاقم تحكيم معتمد، ووج,د حكام دوليين، كما وجهت اللجنة المنظمة للبطولة الدعوة لعدد كبير من المدارس والمؤسسات العاملة في عجمان لحضور البطولة الأولى.