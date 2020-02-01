الامارات | العنبري: الشارقة يستغني عن لاعب أجنبي بعد مباراة كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن العنبري: الشارقة يستغني عن لاعب أجنبي بعد مباراة كلباء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب فريق الشارقة لكرة القدم عبدالعزيز العنبري، أن اللاعب الأجنبي الذي سيتم الاستغناء عن خدماته سيتحدد بعد مباراة الفريق أمام اتحاد كلباء غداً، ضمن مباريات الجولة 15 لدوري الخليج العربي، مشيراً إلى أنه رغم النتائج السلبية الأخيرة للفريق وتعرضه إلى خسائر متتالية، فإنه متفائل بعودة الشارقة مجدداً إلى تحقيق النتائج الإيجابية والانتصارات.
وعن عدم تقديم لاعب الفريق ريكاردو غوميز المردود الفني المطلوب، قال العنبري في مؤتمر صحافي أمس: «اللاعب بدأ مع الشارقة بصورة جيدة لكن تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية أثر على أداء غوميز، وكذلك على عدد من اللاعبين بشكل عام».
واعتبر العنبري أن مشكلة الفريق فنية وتكمن في عدم الاستقرار على تشكيلة محددة بسبب ظروف الإصابات التي تعرض لها بعض للاعبين في الفترة الماضية.
ووصف العنبري اتحاد كلباء بالفريق الجيد وأن المواجهة أمامه لن تكون سهلة.
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