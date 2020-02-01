الامارات | الجسمي يحيي حفل افتتاح «الألعاب العربية للسيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجسمي يحيي حفل افتتاح «الألعاب العربية للسيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحيي الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، غداً، على أرضية ملعب نادي الشارقة الرياضي، حفل انطلاق النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة، حتى 12 الجاري.

وسيقدم الجسمي أغنية الدورة الخاصة «نساء العُرب»، التي تعبر في كلماتها عن واقع الرياضة العربية المتطور، ومكانة الشارقة كحاضنة لأهم المنافسات الرياضية، كما سيشهد الحفل تنظيم عدد من المشاهد الفنية الإبداعية التي تعرّف بالحدث الرياضي الأهم في المنطقة على صعيد رياضة المرأة.