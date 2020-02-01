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الامارات | الجسمي يحيي حفل افتتاح «الألعاب العربية للسيدات»

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الشارقة ■الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحيي الفنان الإماراتي، حسين الجسمي، السفير فوق العادة للنوايا الحسنة، غداً، على أرضية ملعب نادي الشارقة الرياضي، حفل انطلاق النسخة الخامسة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة، حتى 12 الجاري.

وسيقدم الجسمي أغنية الدورة الخاصة «نساء العُرب»، التي تعبر في كلماتها عن واقع العربية المتطور، ومكانة الشارقة كحاضنة لأهم المنافسات ، كما سيشهد الحفل تنظيم عدد من المشاهد الفنية الإبداعية التي تعرّف بالحدث الرياضي الأهم في المنطقة على صعيد المرأة.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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