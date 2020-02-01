شكرا لقرائتكم محاضرة بالفيديو للاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة أول أغسطس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويستعد الزمالك لمواجهة الغد ، التي يعتبرها الجهاز الفني فرصة مناسبة لاختبار البدلاء الذين يغيبون عن المشاركة في المباريات منذ فترات طويلة، ويأتي ضمن كواليس استعدادات الزمالك حصول أحمد عيد، الظهير الأيمن الصاعد للزمالك، على القميص رقم 14 وهو الرقم التاريخى لرموز القلعة البيضاء، بعدما تم قيد اللاعب بصورة رسمية فى قائمة الفريق.

فيما أدت بعثة الفريق الكروي الأول ، صلاة الجمعة بإحدى قاعات فندق إقامة الفريق بمدينة لواندا، وقام مصطفى عبده، أخصائى التأهيل والعلاج الطبيعى بالزمالك، خطبة الجمعة وتحدث عن أفضل الأعمال إلى الله، وأم المصلين فى الصلاة.

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وعن المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وأول أغسطس ، فقد حضر المؤتمر كل من الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق ، ومحمود جنش حارس مرمي الفريق العائد من إصابة طويلة، حيث أكد كارتيرون أنه رغم تأهل الفريق الأبيض لربع نهائى دورى أبطال أفريقيا، إلا أنه يعتبر مواجهة أول أغسطس الأنجولى، مهمة من أجل تجهيز اللاعبين للسوبر والمباريات المقبلة فى الدورى الممتاز وبطولة أفريقيا.

بينما تحدث محمود جنش عن سعادته البالغة بالعودة من جديد للفريق، مشيرا إلى أنه بدأ المران وتحدث مع الفرنسي كارتيرون المدير الفنى للزمالك، الذى أكد له أنه عندما يكون جاهزا فسيتم إشراكه فى الوقت المناسب مبينا أنه لن يتعجل العودة للمباريات.