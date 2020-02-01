شكرا لقرائتكم أسامة عرابي: الأهلي قادر على التأهل رغم صعوبة مواجهة الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة عرابي لاعب الأهلي الأسبق، على صعوبة مواجهة الهلال السوداني بأخر جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمقرر لها غدا.

وقال عرابي خلال تصريحات تلفزيونية: "المواجهة صعبة للغاية، خاصة وان احد الناديين سوف يخطف بطاقة التأهل لدور ربع النهائي".

وتابع:سوف يشهد اللقاء حضور جماهيري كبير من الجانب السودانية وسوف يصب بكل تأكيد في مصلحة الفريق المضيف.

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وأكمل :" على رغم من صعوبة المباراة ولكن الأهلي قادر على خطف بطاقة التأهل بخبرات لاعبيه.

وعن التشكيل المتوقع قال: اعتقد انه لن يختلف كثيرا عن تشكيل الأهلي أمام النجم الساحلي، باستثناء لاعب أو اثنين.

وافصح : اتوقع ان يتواجد ديانج والسولية بوسط الملعب، ومن امامهم قفشة، ووليد سليمان سوف يكون له دور كبير بخبراته، ومن الممكن أن يأتي كهربا كورقة رابحة بديلة، خاصة مع اقتراب أجاي ومروان محسن من المشاركة.