شكرا لقرائتكم أسامة نبيه: الزمالك ابتعد عن المنافسة بالدوري ومفيش فريق بدون مدرب أحمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامة نبية نجم الزمالك الأسبق، ان مواجهة أول أغسطس بدوري الأبطال ليس لها تأثير على الترتيب ولكنها مؤثرة معنوياً.

وقال نبية خلال تصريحات تليفزيونية: المباراة ليس لها تأثير من حيث الترتيب او الصعود، ولكنها لها تأثير من الناحية المعنوية.

وتابع: أرى ان المباراة اعداد جيد للاعبين، وسيكون لها تأثير معنوي جيد حال الفوز بها، واي نتيجة بخلاف ذلك سوف تأثر بالسلب عليهم، خاصة مع اهتزاز المستوى محليا.

وعن أزمة محمد حسن مع جماهير الزمالك على انستجرام قال: لابد أن يتحلى اللاعبين بالذكاء الاجتماعي وألوم عليه وكان يجب أن يكون لديه شئ من الحنكة في التعامل مع مواقع التواصل ".

وواصل: على اللاعبين التعامل بحرص مع مواقع التواصل لأن أي خطأ يكون أثره كبير جدا

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وعن مدرب الاحمال قال : لا يوجد مدير فني يعمل بدون مدرب أحمال، طرق الاستشفاء الحديثة للاعبين تتطلب وجوده.