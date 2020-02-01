شكرا لقرائتكم الخطيب يتابع مران الأهلى الأخير قبل موقعة الهلال الحاسمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويتصدر الأهلى ترتيب المجموعة الثانية فى دورى ابطال افريقيا قبل مواجهة الهلال فى أم درمان، ويتساوى بطل السودان مع النجم الساحلى برصيد 9 نقاط، وسيستضيف الفريق التونسى نظيره بلاتنيوم فى نفس التوقيت بختام مباريات المجموعة.

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ويحتاج الأهلى للتعادل فى مواجهة السبت، من أجل التأهل دور ربع النهائي، بينما لا بديل عن الفوز لفريق الهلال، من أجل ضمان الصعود للدور التالى.

وتغلب المارد الأحمر، فى أخر مواجهاته على النجم الساحلى، 1 - 0، وبنفس النتيجة تغلب الهلال على بلاتنيوم.