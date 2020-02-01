شكرا لقرائتكم المقاصة يختار 20 لاعبا لإقامة معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وضمت القائمة كلا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأحمد مودي ومحمد دبش وعاصم سعيد وأحمد ياسين وحسني فتحي وعصام صبحي وأحمد محسن ومصطفى شبيطة وصلاح ريكو ومحمد مسعد ومحمد كنارية وأحمد مرشوح وميدو جابر وصلاح عاشور وعمرو مرعي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وأودو موسيس.

ومن المقرر أن يغادر اللاعبون المختارون والجهاز الفني القاهرة صباح الغد متجهين إلى مدينة الإسكندرية للانتظام في المعسكر المغلق حتى موعد مباراة سموحة.

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وواصل فريق المقاصة اليوم تدريباته استعدادا لمباراة سموحة، حيث خاض اللاعبون المران على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب نهاية المران أعلن جمال عمر قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر الإسكندرية.

كانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قد أرسلت الي نادي مصر للمقاصة تخطرها بإيقاف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه ، بعد طرده خلال مباراة بيراميدز ضمن مسابقة الدوري الممتاز التى انتهت بهزيمة المقاصة 1 / 3، والتي كانت اخر مباراة لميدو قبل الإقالة.

جاء إيقاف ميدو للاعتراض بشكل غير لائق على حكم مباراة فريقه السابق مصر المقاصة أمام بيراميدز مستخدما عبارات غير لائقة، خاض المقاصة 14 مباراة فى الدورى مع ميدو خسر فى 7 مباريات وحقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 5 مباريات، ليحتل المركز الـ15 فى جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.