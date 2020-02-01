شكرا لقرائتكم أهلي جدة يستعير أبو شرارة حتى نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أهلي جدة يوم الجمعة، تعاقده رسميا مع اللاعب مازن أبوشرارة قادمًا من ضمك بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وذكر المركز الإعلامي للنادي الأهلي أن التعاقد مع أبوشرارة تم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، ليكون الاقتطاب الثالث في الفترة الشتوية بعد ماركو مارين وطلال عبسي.

وبدأ أبو شرارة مسيرته مع نادي النهضة قبل أن ينتقل إلى القادسية ومنه إلى ضمك العام الماضي.