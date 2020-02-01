شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. متابعة الخطيب و "نظرة" كهربا الأبرز فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى صور من مران الفريق اليوم أستعدادا لمواجهة الهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها اليوم السبت على ملعب الجوهرة السوداء .

و جاءت أبرزها متابعة محمود الخطيب رئيس النادى لمتابعة المران من خارج المستطيل الاخضر و تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الحسم أمام الهلال السودانى .

ويترأس البعثة محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي و حرص حسام عيسى، السفير المصري في السودان، على حضور المران لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مباراتهأمام الهلال السوداني.

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق في السودان، جلسةً مع السفير المصري للاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بمواجهة الغد.

كما حرص طاقم السفارة المصرية في السودان على الحضور إلى ملعب الجوهرة ومتابعة مران الأهلي، لدعم الفريق قبل مواجهة الهلال.

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، في نهاية مران الفريق الأخير مساء اليوم الجمعة على استاد الجوهرة شهدت الجلسة الاطمئنان على جاهزية اللاعب لمواجهة الهلال السوداني غدًا.

وخضع الشناوي لتدريبات قوية اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، استعدادًا لمواجهة الغد.

وقبل الجلسة الخاصة مع الشناوي عقد السويسري رينيه فايلر محاضرة قصيرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم على ملعب الجوهرة الزرقاء، الذي يستضيف مواجهة الهلال في التاسعة مساء غدٍ السبت، بتوقيت القاهرة والسودان في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ومنح فايلر اللاعبين بعض التعليمات الفنية المتعلقة بالاستعداد لخوض المباراة التي تجمع الفريقين غدًا. وكان فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالاهلى قد اختار 21 لاعبا لهذه الرحلة وهم "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن و تم استبعاد رمضان صبحى وأحمد الشيخ وسعد سمير وحمدى فتحى ومحمد محمود للإصابة، ومحمود وحيد وصالح جمعة وحسام عاشور لأسباب فنية. يعتلي الأهلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.

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