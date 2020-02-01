أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020 العديد من الأخبار الهامة ، رمضان صبحى يعود لقائمة الأهلى فى مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل.
الأهلي يقيد مصطفى شوبير في القائمة الإفريقية
رمضان صبحى يعود لقائمة الأهلى فى مباراة بيراميدز
أعلن النادى الأهلى عودة رمضان صبحى لاعب الفريق للقائمة فى مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ببطولة الدورى الممتاز، بعد غيابه عن مباريات وتدريبات الفريق منذ عدة أسابيع وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى.
حسام عاشور: الأهلى يخوض مواجهة الهلال علي "قلب رجل واحد" لحصد النقاط الثلاث
السفير المصري في السودان يؤازر الأهلي ويجتمع مع الخطيب
حرص حسام عيسى، السفير المصري في السودان، على حضور مران الفريق مساء اليوم، الجمعة، على استاد الجوهرة، لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مباراته المهمة غدًا أمام الهلال السوداني.
استقر مسئولو لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور على إنهاء تدريبات الحكام على تقنية الـvar يوم 10 فبراير المقبل والتى انطلقت يوم 13 يناير الماضي.
شوقى غريب يشترط مواجهة المنتخبات المتأهلة للأوليمبياد فى دورة دبي
أشترط شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن تكون الوديات التى يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة أمام الفرق المتأهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق في يوليو المقبل.
الزمالك يواجه أول أغسطس في أنجولا بزيه الأساسي
قسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامى الشيشينى المدرب العام والأخرى أمير عبد العزيز المدرب المساعد للعب الكرة من لمسة واحدة خلال مران الفريق اليوم فى أنجولا.
الاتحاد الدولي يقر إيقاف فريق المصرى البورسعيدى عن القيد
رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الجمعة، الشق المستعجل للنادي المصري البورسعيدي، لرفع العقوبة الموقعة عليه بوقف القيد لمدة فترتين مقبلتين.
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