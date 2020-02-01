7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، 10 فبراير أخر موعد لتدريب الحكام على تقنية الـvar. الأهلي يقيد مصطفى شوبير في القائمة الإفريقية أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية. رمضان صبحى يعود لقائمة الأهلى فى مباراة بيراميدز أعلن النادى الأهلى عودة رمضان صبحى لاعب الفريق للقائمة فى مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ببطولة الدورى الممتاز، بعد غيابه عن مباريات وتدريبات الفريق منذ عدة أسابيع وتحديداً يوم 17 ديسمبر الماضى. السفير المصري في السودان يؤازر الأهلي ويجتمع مع الخطيب حرص حسام عيسى، السفير المصري في السودان، على حضور مران الفريق مساء اليوم، الجمعة، على استاد الجوهرة، لدعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قبل مباراته المهمة غدًا أمام الهلال السوداني. السفارة المصرية فى السودان توزع تذاكر جماهير الأهلي في مباراة الهلال قال سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الاجتماع الفني الخاص بمباراة الهلال السوداني شهد الاتفاق على تخصيص مدرج لجماهير الأهلي يسع لخمسائة متفرج في ملعب الجوهرة، الذي يحتضن اللقاء. Advertisements 10 فبراير أخر موعد لتدريب الحكام على تقنية الـvar استقر مسئولو لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور على إنهاء تدريبات الحكام على تقنية الـvar يوم 10 فبراير المقبل والتى انطلقت يوم 13 يناير الماضي. الزمالك يواجه أول أغسطس في أنجولا بزيه الأساسي أسفر الاجتماع الفني لمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك و فريق وأول اغسطس الأنجولي الذي أقيم اليوم عن ارتداء الزمالك زيه الأساسي الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر، على أن يرتدي فريق أول أغسطس الزي الأحمر في الأسود والشورت الأسود و حارسه يرتدي الزي الأصفر. مران الزمالك.. عواد "حارس وحيد".. ومشاركة المدربين فى التقسيمة قسم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تحت إشراف سامى الشيشينى المدرب العام والأخرى أمير عبد العزيز المدرب المساعد للعب الكرة من لمسة واحدة خلال مران الفريق اليوم فى أنجولا.

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