شكرا لقرائتكم خبر عن "تريكة" المقاولون إعارة الى بتروجيت لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى بتروجيت مع محمد هاني الشهير بـ " تريكة " ظهير أيسر المقاولون العرب و منتخب الشباب مواليد 99 خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق للصعود الى الدورى الممتاز.

ووقع محمد هانى على عقود أنتقالة الى الفريق البترولى على سبيل الاعارة لمدة 6 شهور فقط فى حضور كل صلاح سلام ومحمد الزيات وكلاء اللاعب .

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق التدريبات وذلك من أجل بدء الاستعدادات للمواجهة المرتقبة أمام نادي إنبي في الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان عماد النحاس قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على طنطا في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، ليحافظ ذئاب الجبل على وصافة المسابقة المحلية برصيد 32 نقطة.

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ويستعد المقاولون لمواجهة إنبي يوم الإثنين المقبل في المباراة التي يستضيفها استاد بتروسبورت، بمنافسات الجولة 16 من عمر المسابقة المحلية، حيث يسعى ذئاب الجبل لمواصلة الانتصارات للحفاظ على موقعه بجدول الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى مباراتين فيما تلقى المقاولون الهزيمة في 3 مباريات فقط كانت أمام الأهلي والزمالك ووادي دجلة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 20 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.

وكان المقاولون العرب قد نجح في ضم صفقتين خلال الميركاتو الشتوي الجاري، حيث تعاقد ذئاب الجبل مع أيمن حفني صانع ألعاب مصر المقاصة والذي كان على قوائم الانتظار بالفريق الفيومي بسبب اكتمال قائمته واستنفاده للاستبدالات، كما ضم ذئاب الجبل، نجوكو لاعب كليوباترا بالدرجة الثانية.

من جانبه أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب المشرف على فريق الكرة، أن هناك مقعدا متبقى بقائمة الفريق، وكل الاحتمالات واردة لضم لاعب إضافى خلال الميركاتو الشتوى الجاري، وذلك بحسب وجهة النظر الفنية لعماد النحاس.

وكان أيمن حفني قد عاد للمشاركة في الدوري بعد نزوله بدلاً في مباراة المقاولون وطنطا بعد غياب استمر لمدة 182 يوماً منذ رحيله عن الزمالك إلى المقاصة.