شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 31 / 1 / 2020 شهدت العديد من الاخبار والاحداث الهامة التى نرصدها في سياق التقرير التالي:

رسميا.. الأهلي يُعير مارسيلو إلى الصفاقسى التونسى لمدة 6 أشهر

أنهى مسئولو النادى الاهلى صفقة إعارة حسين السيد لاعب الفريق الشهير بـ"مارسيلو" لنادى الصفاقسى التونسى لمدة ستة أشهر، تبدأ من يناير الجارى، بعد المفاوضات التى تمت خلال الأيام الماضية وتقدم خلالها النادى التونسى بعرض رسمى لشراء اللاعب الذى خرج من حسابات الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر ليقرر الرحيل عن القلعة الحمراء.

بعثة الأهلي تؤدى صلاة الجمعة بالسودان قبل مواجهة الهلال.. صور

أدت بعثة الاهلى صلاة الجمعة اليوم بفندق إقامة الفريق فى السودان، حيث يستعد المارد الأحمر لمواجهة الهلال السودانى غداً ببطولة أفريقيا، وأدى اللاعبون وأفراد البعثة صلاة الجمعة بفندق الإقامة قبل الاستعداد لتناول وجبة الغداء فى الثانية ظهرا ثم التحرك لملعب الجوهرة فى الثامنة والنصف مساءً لخوض المران الرئيسى فى التاسعة مساء اليوم الجمعة، على أن يتناول اللاعبون العشاء عقب العودة إلى فندق الإقامة وهو اليوم الثانى للبعثة الحمراء فى السودان.

لاعبو الأهلى يؤدون صلاة الجمعة

الأهلى ينعي خالد بشارة رئيس نادى الجونة

نعى محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلى ، وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذى، والقطاعات الرياضية، ببالغ الحزن والأسى، المهندس خالد بشارة، رئيس نادى الجونة، والذى لقى مصرعه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد تعرضه لحادث سيارة فى ميدان الرماية، وحرصت العديد من الأندية واتحاد الكرة ورموز الرياضة والاقتصاد عل نعى رئيس نادى الجونة الذى تولى منصبه عام 2017 .

طبيب الأهلى يحذر بعثة الأحمر فى السودان من نسيان تطعيمات الملاريا

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جدد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، تحذيراته لجميع لاعبى الفريق والجهاز الفنى والبعثة بشأن ضرورة تناول الحبوب الخاصة بالملاريا.

الاهلي في السودان (1)

وضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي بقيادة رينيه فايلر برنامج الفريق اليوم، الجمعة، والذى يبدأ بتناول اللاعبين وجبة الإفطار، ثم يتناول لاعبو الأهلى الغداء فى الثانية ظهراً، قبل التحرك لملعب الجوهرة فى الثامنة والنصف مساءً لخوض المران الرئيسى فى التاسعة مساءً ، على أن يتناول اللاعبون العشاء عقب العودة إلى فندق الإقامة، وهو اليوم الثانى للبعثة الحمراء فى السودان.



الاهلي في السودان (6)

الأهلي يخاطب وزير الرياضة لاستيفاء إجراءات صرف "فلوس" مؤمن زكريا