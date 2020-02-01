شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن الأوغندي كادو أحدث صفقات الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أتم مسئولى الإسماعيلى اجراءات التعاقد مع المهاجم الدولى الأوغندى “باتريك كادو” قادما من الدورى المغربى قبل ساعات من انتهاء الميركاتو الشتوى.

وأبدى المدير الفنى رغبة قوية فى ضم اللاعب لصفوف الفريق بعد متابعة دقيقة لمستواه وقدراته الفنية المميزة ، لتنجح إدارة التسويق والتعاقدات برئاسة محمد خلف فى الحصول على خدمات اللاعب الدولى بعد مفاوضات مكثفة مع اللاعب وناديه المغربى.

ويأتى هذا التعاقد استمرارا لاستراتيجية الجهاز الفنى فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق الأول ، فى أعقاب ضم التونسى الدولى فخر الدين بن يوسف لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق خلال المنافسات الحالية .

ومن المقرر أن يصل “كادو” لمصر خلال الايام القليلة المقبلة بعد انهاء اجراءات التأشيرة وكافة الاوراق الخاصة به.

– كادو ولد فى اوغندا يوم 9 اكتوبر 1995 (24 عام) ويبلغ طوله 178 سنتيمترات .

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-لعب لنادي نهضة بركان المغربي وكامبالا سيتي الاوغندي ، حيث شارك الموسم الحالي في 7 مباريات واحرز هدف وصنع مثله.

-الموسم الماضي احرز لقب هداف الدوري الاوغندي برصيد 18 هدف كما احرز هدفين من ثلاث مشاركات في بطولة كأس الكونفدرالية.

-بلغ اجمالي مشاركات الاعب مع نادي كامبالا 64 مباراة ، احرز خلالهم 35 هدف فى الدوري والكأس والبطولات الأفريقية .

-على الصعيد الدولى ، شارك في 13 مباراة احرز 6 اهداف منهم 5 اهداف فى 8 مباريات دولية فى عام 2019 .

-اهم اهدافه الدولية كان هدف الصعود لكاس الأمم الأفريقية 2019 ، كما استطاع احراز هدف منتخب بلاده في منتخب الكونغو بكأس الأمم الأفريقية التي اقيمت في مصر العام المنقضى.