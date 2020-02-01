شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. هل ظلم فايلر هذا الثنائي بقيد شوبير في القائمة الأفريقية للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء قرار النادي الأهلي بقيد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية، ليعصف بأمال لاعبين مؤثرين في الأهلي، من المشاركة الأفريقية.

وقيد الأهلى 26 لاعبا فى القائمة الأفريقية مطلع الموسم الحالي، قبل أن يضيف كلا من سعد سمير ومحمود كهربا واليو بادجي، ليتبقى مكانا واحدا بالقائمة الأفريقية، حسمه الأهلي بقيد الحارس الصاعد مصطفى شوبير.

وكان الأهلي أمام خيار من ثلاثة لاعبين لضم أحدهم في هذا المقعد المتبقي، لكن الرؤية الفنية لفايلر حسمت الأمر لصالح مصطفى شوبير، ربما لقناعة المدرب السويسري بحساسية هذا المركز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، المقرر إقامتها التاسعة مساء غد السبت، على ملعب الجوهرة، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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وكان فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بالاهلى قد اختار 21 لاعبا لهذه الرحلة وهم "محمد الشناوى بعد تعافيه من إصابة الظهر، شريف إكرامى، حسام عاشور، أحمد فتحى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، حسين الشحات، محمود كهربا، جونيور أجايى، ياسر إبراهيم، محمد هانى، محمد مجدى "قفشة"، على لطفى، أليو ديانج، أليو بادجى، محمود متولى، وجيرالدو، وعمرو السولية ومروان محسن

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.

لمعرفة الثنائي الذى ظلمه فايلر بقيد مصطفى شوبير اضغط هنا