إيمري كان بعد الوصول إلى دورتموند: فورزا يوفنتوس

الجمعة 31 يناير 2020

بعد إنتقاله إلى صفوف ​بوروسيا دورتموند​ الالماني، وجه الدولي ​إيمري كان​ رسالة عاطفية إلى جماهير ​يوفنتوس​ الإيطالي.



وغرّد كان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أريد أن أقول شكرًا للجميع في يوفنتوس على دعمهم، إلى زملائي في الفريق والموظفين والجميع وراء الكواليس، كان لي الشرف تمثيل هذا النادي العظيم وسأحمل الذكريات في قلبي، شكرًا لكم، فورزا يوفنتوس".

وإنضم كان إلى دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وفي حالة استيفاء الشروط المتفق عليها، يضمه دورتموند بصفة دائمة مقابل مبلغ 25 مليون يورو، يتم دفعه في ثلاث سنوات مالية.