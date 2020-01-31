رسميـًا..  برشلونة يتخلي عن مهاجم المستقبل

الجمعة 31 يناير 2020

أعلن نادي برشلونة الإسباني، بصفةٍ رسميةٍ، عن رحيل المهاجم الشاب أبيل رويز، إلى فريق سبورتينج براجا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الراهنة.



ويُعد رويز واحداً من ألمع المواهب في رديف برشلونة، إذ يتواجد مع الفريق منذ عام 2012 عندما تم التوقيع معه قادمًا من فالنسيا، وقد رشحه الكثيرون لخلافة لويس سواريز خلال المستقبل القريب، لكن النادي الكتالوني قرر التخلي عنه.

أبيل رويز ينتقل إلى سبورتينج براجا:

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وذكر النادي الكتالوني عبر موقعه الالكتروني، أن رويز انتقل إلى سبورتينج براجا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مع إلزامية الشراء النهائي مقابل 8 مليون يورو في الصيف القادم.

ويمتلك النادي الكتالوني خيار إعادة شراء أبيل رويز قبل 2022، بمبلغ 45 مليون يورو، مع العلم أن اللاعب خاض 68 مُباراة مع الفريق الثاني لبرشلونة وسجل 9 أهداف.

وقال رويز بعد انتقاله إلى براجا: “اليوم أقول وداعاً لبيتي الذي قضيت فيه 8 سنوات، شكراً لكل شخص ساعدني في هذا النادي العظيم، استمتعت منذ يومي الأول.. دائماً سوف أكون مُمتناً للاماسيا.. في قلبي دائماً”.

وتأثر تطور رويز قليلاً بالإصابة العضلية التي تعرض لها في الموسم الماضي، والتي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من التواجد مع الفريق الأول