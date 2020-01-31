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شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يتحدث عن مشاركة صلاح في اولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل
الجمعة 31 يناير 2020
تحدث المدرب الألماني لنادي ليفربول يورغن كلوب عن استدعاء محمد صلاح جناح الفريق، للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل.
وستعني مشاركة صلاح في الأولمبياد، غيابه عن بداية موسم ليفربول المقبل، إذ تقام منافسات كرة القدم خلال هذا الحدث في الفترة ما بين 22 تموز إلى 8 آب المقبل.
وخلال تصريحات له، قال كلوب: "لم نتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع محمد صلاح، هو لم يخبرني بشيء، أتمنى أن يكون فريقي كامل في فترة الاستعداد للموسم القادم، ولكن هذا غير ممكن لأسباب مختلفة".
واضاف: "الأولمبياد مسابقة رائعة، ولكن لم نتخذ أي قرارًا بعد".
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