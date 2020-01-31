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كلوب يتحدث عن مشاركة صلاح في اولمبياد طوكيو

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الجمعة 31 يناير 2020

تحدث المدرب الألماني لنادي ​​ ​يورغن كلوب​ عن استدعاء محمد صلاح جناح الفريق، للمشاركة في ​أولمبياد طوكيو​ الصيف المقبل.

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وستعني مشاركة صلاح في الأولمبياد، غيابه عن بداية موسم ليفربول المقبل، إذ تقام منافسات كرة القدم خلال هذا الحدث في الفترة ما بين 22 تموز إلى 8 آب المقبل.

وخلال تصريحات له، قال كلوب: "لم نتخذ أي قرار بعد، سأتحدث مع محمد صلاح، هو لم يخبرني بشيء، أتمنى أن يكون فريقي كامل في فترة الاستعداد للموسم القادم، ولكن هذا غير ممكن لأسباب مختلفة".

واضاف: "الأولمبياد مسابقة رائعة، ولكن لم نتخذ أي قرارًا بعد".

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