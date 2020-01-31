شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية في ختام استعداد الأهلي لمواجهة الهلال.. وفايلر يجتمع مع الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أقام السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم الجمعة في السودان.

وعقد فايلر، جلسة خاصة مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، في نهاية مران الفريق الأخير للاطمئنان على جاهزية اللاعب لمواجهة الهلال السوداني غدًا.

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وخضع الشناوي لتدريبات قوية اليوم تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، استعدادًا لمواجهة الغد.

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي على ملعب الجوهرة في أم درمان، استعدادًا لمواجهة الهلال التي تقام في التاسعة مساء غدٍ السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويعتلي الأهلي صدارة مجموعته برصيد عشر نقاط، ويأتي خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بتسع نقاط، ثم بلاتينيوم الزيمبابوي أخيرًا بنقطة واحدة.