شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداده لمواجهة أول أغسطس بمحاضرة «فيديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين بعد تناولهم طعام العشاء في فندق الإقامة بأنجولا، تحدث فيها عن آخر تعليماته لخطة المباراة أمام فريق أول أغسطس الأنجولي.

ويواجه الزمالك فريق أول أغسطس عصر غدٍ السبت، على ملعب 11 نوفمبر بالعاصمة لواندا، في الجولة السادسة (الأخيرة) لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.