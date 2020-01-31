شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى، بقيادة المدير الفني الفرنسي ديديه جوميز، قائمة لاعبيه تحضيرا للقاء أسوان، المقرر له عصر الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالى:

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حراسة المرمى: محمد مجدى، محمد فوزى، محمود عبدالمنصف.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، إبراهيم أبواليزيد، محمد مجدى الجمل، أسامة إبراهيم، محمود البدرى، كماتشو.

خط الوسط: محمود دونجا، محمد بيومى، محمد مخلوف، أحمد مدبولى، عبدالرحمن مجدى، بيكيتى سيلفا، همام طارق.

خط الهجوم: شيلونجو، فخر الدين بن يوسف، محمد الشامى.