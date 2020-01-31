شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقيد مصطفى شوبير في القائمة الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قيد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق، في المقعد الأخير بالقائمة الإفريقية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني المقرر إقامتها التاسعة مساء غدٍ السبت، على استاد الجوهرة الزرقاء في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.