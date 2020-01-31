شكرا لقرائتكم خبر عن صفعة مدوية من سان جيرمان لـ«كافانى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، أن أتلتيكو مدريد الإسبانى، لم يفقد الأمل فى إتمام صفقة التعاقد مع إدينسون كافانى مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النادى المدريدى بصدد التقدم بعرض أخير لضم كافانى، برفع المقابل المادى للصفقة إلى 18 مليون يورو إضافة إلى حوافز مالية أخرى.

وكانت إدارة البى إس جى قد رفضت عرضين من أتلتيكو مدريد بقيمة 10 ملايين يورو ثم 15 مليونًا.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن أتلتيكو لا ينوى رفع العرض المالى عن 18 مليون يورو، وفى نفس الوقت بعث برسالة لمدرب الفريق دييجو سيميونى بأن الإدارة فعلت كل ما فى وسعها للتعاقد مع كافانى. وكشفت ليكيب أيضًا أن إدينسون كافانى حاول خلال الأيام الأخيرة، التواصل مع رئيس النادى، ناصر الخليفى، ولكن دون جدوى. Advertisements فى نفس السياق، أطلق الألمانى توماس توخيل المدير الفنى لباريس سان جيرمان تلميحات ربما تكون صادمة للهداف التاريخى لفريق العاصمة الفرنسية، إدينسون كافانى، بشأن انتقال الأخير لأتلتيكو مدريد، قبل غلق باب الانتقالات الشتوية. ولم يستبعد توخيل إدراج لاعبه إدينسون كافانى فى قائمة الفريق لمواجهة مونبيلييه المقررة السبت، بالدورى الفرنسى. وتزيد هذه الخطوة من احتمالات فشل مفاوضات انتقال المهاجم الأوروجويانى لأتلتيكو مدريد. وكانت بعض الصحف قد نشرت أن النادى الإسبانى أعد عرضا جديدا قيمته 18 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم الأوروجويانى. وقال المدرب الألمانى: «مازال لاعبا لدينا، أتمنى أن يكون مستعدا». وحال تحدد العرض الجديد، سيجرى تقديمه لنادى العاصمة الفرنسية الذى رفض الثلاثاء عرضا بـ15 مليون يورو. وبالنسبة للمدير الرياضى لباريس سان جيرمان، ليوناردو، فإن إمكانية وجود كافانى، الهداف التاريخى للنادى الفرنسى بواقع 198 هدفا، بين صفوف فريق خصم فى دورى الأبطال الأوروبى، تقف عائقا فى طريق بيعه. من ناحية أخرى، سينتهى عقد كافانى مع باريس سان جيرمان فى يونيو المقبل، ووقتها سيكون بإمكانه الانتقال مجانا للأتلتى أو أى ناد آخر.

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