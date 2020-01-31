شكرا لقرائتكم خبر عن «بارتى» تُطيح بأحلام أستراليا بعد 42 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبدد حلم آشلى بارتى، بإنهاء انتظار بلدها أستراليا 42 عاما، للاحتفاء ببطلة محلية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد أن أهدرت المصنفة الأولى عالميا النقاط الحاسمة فى مجموعتين بالدور قبل النهائى لتخسر أمام صوفيا كينين.

وخرجت بارتى (23 عاما) سريعا من ملعب رود ليفر عقب الخسارة لأول مرة فى قبل نهائى ملبورن بنتيجة 7-6 و7-5 وهى تهز رأسها بأسف فى اتجاهها إلى نفق اللاعبين.

وبدا أن بارتى فى طريقها للفوز بالمجموعة الأولى بتقدمها 6-4 فى الشوط الفاصل، لكنها تعثرت وخسرت 4 نقاط متتالية لتمنح كينين التقدم.

وحصلت بارتى على فرصتين للتعادل، حين كان الإرسال بحوزتها عندما كانت النتيجة 5-4 بالمجموعة الثانية، لكنها لم تستغل ذلك مجددا، لتسمح لمنافستها الأمريكية بكسر الإرسال وكررت كينين ذلك، لتنتزع الفوز غير المتوقع بعد ساعة و45 دقيقة.

وكان أصحاب الضيافة ينتظرون أكثر من ذلك من بطلة فرنسا المفتوحة والمصنفة الأولى عالميا، لكنها لم تعتذر، وحضرت المؤتمر الصحفى عقب اللقاء وهى تحمل طفلة أخيها أوليفيا.

وربما أعطى وجود الطفلة البالغة من العمر ثلاثة أشهر، إشارة إلى أن الحياة تستمر وبدت بارتى متحفزة للدفاع عن نفسها أمام قاعة ممتلئة بالصحفيين.

وكالت بارتى المديح لمنافستها المصنفة 14، وأدركت أنها لعبت بشكل جيد فى النقاط الكبرى.

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وقالت: «وصلت إلى قبل النهائى فى بطولة كبرى من قبل. لكن نعم الأمر مختلف على أرضى».

وتابعت: «استمتعت بالتجربة وأحببت الوجود هنا وكل دقيقة لعبتها فى أستراليا خلال الشهر الماضى».

وأضافت: «كانت أمامى فرصة لخوض مباراة أخرى هنا، لكن لم أحقق ذلك اليوم».

ولا تزال بارتى فى مرحلة مبكرة بمسيرتها، وقد تحصل على المزيد من الفرص فى المستقبل لمعادلة إنجاز مواطنتها كريس أونيل بطلة أستراليا المفتوحة عام 1978.

وأقرت بارتى بأنها تعلمت دروسا بالفعل من تجربتها كمصنفة أولى تخوض بطولة كبرى على أرضها.

واستطردت: «لن أنتظر عاما لتطبيق هذه الدروس. سأبدأ التنفيذ الأسبوع القادم.. فى المرة المقبلة حين أدخل الملعب وحين أستيقظ صباحا. يجب التعلم من كل تجربة».

وأردفت: «لا أطيق صبرا لأبدأ رحلتى فى بقية العام، وأعتقد أن الوقت سيمر سريعا وسأعود لأجلس على هذه الطاولة أمامكم فى العام المقبل».