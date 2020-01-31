شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يكشف مصير «بيل» النهائى مع ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى الفرنسى زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، التقارير التي ترددت مؤخرًا بشأن رحيل الدولى الويلزى جاريث بيل وإمكانية عودته إلى توتنهام هوتسبير قبل غلق باب القيد الشتوى بساعات.
وقال زيدان، في المؤتمر الصحفى لمباراة ديربى مدريد: «بيل مستمر معنا وسأعتمد عليه خلال المباريات المقبلة، ونحتاج إلى جميع العناصر نظرا لصعوبة الموسم وننافس على ثلاث بطولات».
وعند سؤاله عن إمكانية مشاركة اللاعب في الديربى: «جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة ولن أخبر عن المشاركين في اللقاء وهو مهم بالنسبة لنا ونسعى إلى تحقيق الفوز للاستمرار على صدارة الليجا خلال الفترة المقبلة من أجل التتويج بالبطولة في نهاية المطاف».
ويستضيف ريال مدريد نظيره أتلتيكو اليوم، على ملعب «سانتياجو برنابيو» ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا.
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