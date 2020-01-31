شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة بالأيدى فى تدريبات بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «بيلد» الألمانية، مفاجأة من العيار الثقيل حول وقوع مشاجرة في تدريبات نادى بايرن ميونخ الألمانى مساء أمس الأول، والتى شهدت توترا كبيرا لدرجة وقوع اشتباك بالأيدى بين اثنين من لاعبى الفريق.

وقالت الصحيفة، إن جيروم بواتينج وليون جوريتسكا، تشاجرا في التدريبات، وذلك عقب تدخل عنيف من جوريتسكا مع زميله بواتينج، الأمر الذي أغضب الأخير، وجعله يصفع زميله.

وأشارت الصحيفة إلى أن الموقف لم يتطور أكثر من ذلك بين اللاعبين، حيث تدخل زملاء اللاعبين، وقاموا بتهدئة الأجواء.

ووفق الصحيفة فإن اللاعب توماس مولر وبّخ جوريتسكا على تدخله الذي تكرر أكثر من مرة خلال التدريبات، قائلا: «دائما تقوم بذات الأمور الغبية».

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ريد بول لايبزيج متصدر جدول الترتيب. من جانبه، أعرب كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذى لنادى بايرن ميونخ، عن قلقه من التغير الدائم وارتفاع رواتب اللاعبين بشكل جنونى في السنوات القليلة الماضية.

وخلال مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، تحدث رومينيجه عن سوق الانتقالات، قائلًا: «ليس من مصلحتنا أو اهتماماتنا تسجيل رقم قياسى جديد، كما أننا لسنا في السوق بمفردنا».

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وأردف: «وفقًا لخبراتنا، هناك اتجاه واحد لسوق الانتقالات، حيث تسير الأمور تجاه الارتفاع والسرعة دومًا، لكن ما يثير قلقى أكثر هو التطور المذهل في رواتب اللاعبين».

وأكد رومينيجه أن ناديه بدأ في جلب المواهب الشابة ومنحها فرصة الظهور مع الفريق الأول، لتجنب إنفاق الأكثر من الأموال، مثلما حدث مؤخرًا مع الكندى ألفونسو ديفيز، صاحب الـ19 عامًا.

وأضاف: «ليس من المهم أن يتمكن كل لاعب شاب من اللعب بانتظام مع الفريق في النهاية، لكن إذا استطاع لاعب واحد فقط أن يفعل ذلك، فهذا أمر رائع».

وبسؤاله عن موقف بايرن من تغيير ليروى سانى، جناح مانشستر سيتى، وكيله مؤخرًا، أجاب: «لا أود التعليق على أمور خاصة بلاعب في نادٍ آخر».

واستطرد: «إذا كان هناك اهتمام من جانبنا بضمه، وهو ما لا أستبعده، فنفضل التحدث أولًا مع ناديه، لخلق أجواء ودية في أمور التفاوض من البداية».

وفى ختام تصريحاته، أيد رومينيجه اتجاه الاتحاد الألمانى لكرة القدم لتقليص الحد الأدنى، الذي يسمح بمشاركة المواهب الشابة مع الفريق الأول، قائلًا: «ما نجح في البلدان الأخرى، من الطبيعى أن ينجح هنا أيضًا».

واختتم: «بوروسيا دورتموند لديه يوسوفا موكوكو، صاحب الـ15 عامًا، وهى سن صغيرة للغاية، لكن إذا تم تقليص الحد الأدنى إلى 16، فسوف يكون رائعًا».