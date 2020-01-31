شكرا لقرائتكم خبر عن ويلفريد بونى يكشف كواليس انضمامه إلى اتحاد جدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المهاجم الدولى الإيفوارى ويلفريد بونى، أسباب انضمامه لفريق اتحاد جدة والدفاع عن ألوانه بالفترة المقبلة، وعلاقته بالفرنسى بافيتمبى جوميز نجم الهلال.

وتعاقد نادى الاتحاد السعودى مع المهاجم الدولى الإيفوارى ويلفريد بونى فى الساعات القليلة الماضية بعقد يمتد لعام ونصف، لتدعيم قوته الهجومية. وقال ويلفريد بونى فى تصريحات أبرزتها صحيفة «الرياضية» السعودية: «الاتحاد اسم كبير وهذا سبب تعاقدى معه، وسأكون سعيدًا بلقاء زملائى بالفريق الاتحادى وسأبذل قصارى جهدى معهم لتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهيرنا».

وبخصوص حقيقة إصابته، أوضح: «كنت محترفًا بنادى العربى القطرى قبل كأس أمم إفريقيا الماضية بمصر، ولم أكن حينها مصابًا».

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وعن علاقته مع الفرنسى بافيتمبى جوميز مهاجم الهلال حيث لعبا سويًا فى سوانزى سيتى الإنجليزى، أوضح: «جوميز مهاجم الهلال صديقى ونصحنى مسبقًا بالاحتراف بالكرة السعودية».

وواصل: «بالأمس كان آخر اتصال بيننا، وأخبرته بأننى سعيد باللعب فى السعودية، وسعيد للغاية بأننى سأقابله مرة أخرى».

ووجه بونى رسالة لجماهير الاتحاد، قائلًا: «سأكون سعيدًا بمقابلتكم، وسأعمل بكل جهد مع زملائى لتحقيق طموحاتكم فيما هو قادم».

وأردف: «رئيس اتحاد جدة حدثنى عن جماهيرية النادى العريضة وهو ما أسعدنى، وما تريده الإدارة عودة الفريق لفرق القمة بالدورى والفوز بلقب». وأنهى بونى، بقوله: «أخبرنى رئيس النادى بأن جماهير الاتحاد تدعم الفريق بشكل دائم، وهذا شىء أعجبنى بشدة، ولا أستطيع الانتظار لمشاهدة مشجعى الفريق والمدرب تين كات صاحب التاريخ الكبير، ولا أعلم هل سيكون بإمكانى اللعب فى المباراة المقبلة أم لا، سنرى ما سيحدث».