شكرا لقرائتكم خبر عن «البدرى» يستقر على ضم «أبوجبل» لمعسكر المنتخب.. ويراقب الشامى ومدافع طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على ضم محمد أبوجبل، حارس مرمى نادى الزمالك، إلى معسكر مارس المقبل، عقب تألقه مع الفريق الأبيض، خلال المباريات التى شارك فيها، سواء فى الدورى الممتاز أو بطولة دورى الأبطال.

وعلمت «المصرى اليوم» أن أيمن طاهر، مدرب حراس المنتخب الوطنى، أخطر حارس الزمالك باختياره ضمن المعسكر المقبل بعد ظهوره بمستوى طيب فى مباريات فريقه. وطالب طاهر، أبوجبل بضرورة الحفاظ على مستواه خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن أبوجبل سيكون الحارس الثانى للمنتخب الوطنى بعد محمد الشناوى، حارس الأهلى، الأكثر حفاظًا على مستواه الفنى والبدنى.

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يأتى هذا فى الوقت الذى دخل فيه محمد الشامى، هداف الإسماعيلى، وأحمد فهمى، الظهير الأيمن لنادى طنطا، ضمن دائرة الترشيحات للجهاز الفنى للمنتخب الوطنى من أجل تجربتهما فى المعسكر المقبل.

ووفقًا لمصدر مطلع، فإن البدرى يرغب فى ضم عناصر جديدة للمعسكرات المقبلة، فى إطار سياسة الإحلال والتجديد التى يتبعها المدير الفنى تحسبًا لتراجع أداء العناصر الأساسية التى يعتمد عليها فى الفترة المقبلة.

وجدد حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، طلبه من اللجنة المؤقتة بتخصيص ملعب استاد القاهرة ليخوض الفريق عليه مبارياته فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها فى الكاميرون، بحضور الجماهير، بجانب مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2022.