شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 10 سنوات من اللاهزيمة بالجولة الختامية تطمئن الجماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ضيفًا على نظيره الهلال السودانى في التاسعة من مساء اليوم السبت، بمنافسات الجولة الختامية من مرحلة المجموعات لرابطة دورى أبطال إفريقيا في نسختها الجارية.

ولا بديل أمام الفريق السودانى عن الفوز وسط أنصاره من أجل التأهل لربع النهائى وحصد بطاقة الترشح، في حين أن الأهلى يكفيه اقتناص نقطة التعادل وتلاشى الخسارة من أجل اجتياز تلك المرحلة، أو الفوز من أجل التأهل والصدارة.

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وعلى مدار 10 سنوات، لم يخسر الأحمر لقاء الجولة الختامية من مرحلة المجموعات بالمسابقات الإفريقية، سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية، فكانت الخسارة الأخيرة في ختام مجموعات دورى الأبطال 2010 على يد الإسماعيلى بنتيجة 4/2، وأعقبها التعادل مع الترجى التونسى في 2011 ومع الزمالك في 2012، وأمام أورلاندو الجنوب إفريقى بملعبه في 2013، وتعادل جديد أمام النجم الساحلى في ختام مجموعات الكونفيدرالية في 2014، والفوز على الملعب المالى بالكونفيدرالية 2015، ثم التعادل مع أسيك في ختام مجموعات دورى الأبطال 2016، والانتصار على القطن الكاميرونى بثلاثية في 2017، وعلى كمبالا الأوغندى في 2018، وعلى شبيبة الثاورة الجزائرى في 2019.

وإجمالًا، لم يخسر المارد الأحمر لقاءه بالجولة الأخيرة لمجموعات المسابقات الإفريقية سوى مرتين فقط على مدار 21 عامًا، كانت الأولى على يد لوبى ستارز النيجيرى بملعبه بثلاثية في عام 2000، والخسارة أمام الدراويش في 2010- كما ذكرنا.

أما عن تاريخ مواجهات الأهلى والهلال في السودان، فيظهر رقم يبدو مقلقًا بعض الشىء لأنصار المارد الأحمر، ألا وهو عدم تمكن ممثل مصر من التسجيل خلال 270 دقيقة خاضها أمام فريق الموج الأزرق بملعبه، فحسم التعادل السلبى لقاء ذهاب نهائى إفريقيا لأبطال الدورى 1987، كذلك إياب دور الـ 32 لرابطة دورى الأبطال في 2004، والخسارة بثلاثية نظيفة في مجموعات دورى الأبطال 2007، والعجز عن زيارة شباك الفريق السودانى وسط أنصاره في المباريات الثلاث.. وتقابل الطرفان في 7 مباريات سابقة بمصر والسودان، وحقق الأهلى 3 انتصارات مقابل 2 للهلال، وكان التعادل حاضرًا في مناسبتين، وافتتح جمال الثعلب باكورة أهداف الفريقين بالخطأ في مرمى فريقه الهلال بإياب نهائى دورى الأبطال 1987 بملعب القاهرة.