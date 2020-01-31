شكرا لقرائتكم خبر عن «مسعود» يرفض تمديد عقده مع المصري.. وتسديد 16 ألف دولار للتصالح مع «نادر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى المصرى، طلب مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية تمديد عقده الذي ينتهى بنهاية الموسم الجارى ويحق للحارس التوقيع لأى ناد آخر بداية من يناير المقبل.

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وعلمت «المصرى اليوم» أن الخلاف على المقابل المالى أحد الأسباب الرئيسية التي تمنع أحمد مسعود من تمديد عقده مع النادى البورسعيدى في ظل الأزمات المالية التي يعانى منها المجلس خلال الفترة الأخيرة، وتسببت في إيقاف القيد لمدة موسم ونصف بقرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بعد أزمة انضمام لاعبه شيخ موكورو.

يأتى هذا في الوقت الذي سدد فيه مجلس إدارة النادى مبلغا قدره 16 ألف دولار إلى نادر السيد حارس المنتخب الوطنى الأسبق قيمة مستحقاته المالية عن انتقال زيكى إيمكا من الإنتاج الحربى إلى المصرى، بعد أن حصل نادر السيد على قرار من اتحاد الكرة بأحقيته في المستحقات المالية.

فيما رفض فريق رينجرز النيجيرى الذي سيواجه المصرى، غدا الأحد، في بطولة الكونفيدرالية خوض مباراة العودة على استاد بورسعيد المقرر إقامتها في ختام دور المجموعات بالكونفيدرالية، وذلك نظرا لارتباط فريق رينجرز بموعد مباراة بالدورى النيجرى قبل مواجهة العودة، ويواصل الفريق البورسعيدى استعداداته لمواجهة الغد التي قرر إيهاب جلال المدير الفنى أن يمنح الفرصة للاعبين البدلاء للوقوف على مستواهم خلال الفترة المقبلة أملا في الاعتماد عليهم خلال مباريات الدورى الممتاز.